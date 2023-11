Tyrrhenian Lab, Rio (Terna) “Bene collaborazione con le Università”

PALERMO (ITALPRESS) – “Rinnoviamo con piacere questa iniziativa per portare avanti competenze specifiche e l’infrastruttura che tocca questo punto del nostro Paese. La collaborazione con l’Università di Palermo è fondamentale. Come successo per la scorsa edizione, anche i ragazzi di questa edizione entreranno a far parte del team di Terna”. Lo ha detto Emilia Rio, Direttrice People Organization & Change di Terna, in occasione del via da Palermo alla seconda edizione del Master del Tyrrhenian Lab.

