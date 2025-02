Uber, arriva in Campania il servizio Black: berline nere e funzionalità aggiuntive

Da oggi, il servizio di mobilità Uber Black è disponibile in Campania, a cominciare da Napoli e nelle principali aree turistiche della regione. Questo lancio segna un ulteriore passo avanti nel piano di espansione di Uber in Italia, che ha recentemente introdotto il servizio taxi a Bologna e Firenze che si sono aggiunte a città come Milano, Roma, Torino, Palermo, e regioni come il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Sono ormai 10 le città che vedono attivi i due servizi, Black e Taxi, a conferma di come i due operatori, taxi e ncc, possano insieme rispondere alle diverse esigenze di mobilità di cittadini e turisti.

Il servizio Uber Black, noto per le sue berline nere, è operato da autisti professionisti con regolare autorizzazione NCC (Noleggio con Conducente) locali iscritti al Registro Nazionale Elettronico e offre un’opzione di mobilità aggiuntiva nelle città e nelle destinazioni turistiche più iconiche della regione. La sua introduzione si affianca al servizio Uber Taxi, attivo a Napoli dal 2020 e ulteriormente ampliato nel 2022 grazie alla collaborazione con il consorzio It Taxi.

Con l’arrivo di Uber Black e Van, l’app amplia la sua offerta in Campania, garantendo ai cittadini e ai visitatori un’ulteriore opzione di trasporto esclusiva. La richiesta di servizi Uber nella regione continua a crescere rapidamente: nel 2024 sono state registrate oltre 1,4 milioni di sessioni per richiedere una corsa, segnando un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Questi dati sottolineano l’esigenza di soluzioni di mobilità smart e flessibili, sia per i cittadini campani che per i numerosi turisti che scelgono la Campania come meta di viaggio.

L’arrivo di Uber Black in Campania rappresenta una nuova opportunità di mobilità per utenti nazionali e internazionali. Con oltre 160 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale, l’introduzione di questo servizio aggiunge valore al sistema di trasporti della regione e potenzia l’offerta dedicata al turismo, contribuendo a migliorare l’esperienza dei visitatori e a supportare l’economia locale.

“L’arrivo del servizio Uber Black in Campania rappresenta un’importante opportunità per migliorare la mobilità urbana nella regione, rendendola più efficiente e accessibile per cittadini e i milioni di turisti che ogni anno visitano la regione” ha commentato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia. “Il nostro obiettivo è essere un partner di valore per tutti gli operatori del settore, sia NCC che Taxi, su tutto il territorio nazionale. Con il lancio di oggi offriamo i benefici della nostra tecnologia a tutti gli operatori NCC professionisti e in possesso di autorizzazione regionale, e a tutti i cittadini e turisti della regione che chiedono sempre di più opzioni di spostamento semplici, efficienti e sicure. Siamo entusiasti di ampliare la nostra presenza in una regione straordinaria come la Campania, rinomata in tutto il mondo per il suo patrimonio storico e le straordinarie bellezze naturali come la Costiera Amalfitana, ora ancora più accessibili”.

Uber Black: caratteristiche del servizio

Il servizio Uber Black è operato da operatori NCC professionisti e gli utenti dell’app Uber beneficiano di diverse funzionalità, come la possibilità di avere informazioni sull’autista, il modello dell’auto, conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti possono mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono, oltre alla possibilità di accedere al toolkit di sicurezza di Uber e ottenere assistenza in caso di bisogno. Oltre al comfort e l’eleganza delle berline nere, Uber Black fornisce ai passeggeri la possibilità di selezionare le proprie preferenze in anticipo per quanto riguarda i bagagli da portare a bordo, le modalità di conversazione con l’autista e la temperatura interna al veicolo. A questo si aggiungono ulteriori funzionalità quali Guest Ride, ovvero la possibilità di prenotare una macchina per un conoscente, parente o amico.