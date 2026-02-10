Uber, intesa rinnovata con itTaxi in 50 città (anche Napoli). Chiamate tramite l’app: +40% in un anno

Uber e itTaxi, il più grande network di tassisti in Italia hanno annunciato il rinnovo della loro partnership strategica per ulteriori cinque anni, consolidando la collaborazione avviata nel 2022. Lo si legge in una nota nella quale si sottolinea che “i dati del primo triennio ne confermano la solidità”. Dal lancio della partnership gli utenti hanno effettuato oltre 20 milioni di richieste di taxi tramite l’app Uber e, solo nell’ultimo anno, i viaggi in taxi prenotati in Italia attraverso l’app sono cresciuti di circa il 40%. “La collaborazione – si legge – ha contribuito alla crescita complessiva del settore, come dimostra l’aumento degli autisti aderenti al network di itTaxi, un segnale concreto di un rafforzamento della visibilità del servizio taxi e della capacità di intercettare nuova domanda, proveniente tanto dagli utenti italiani quanto da quelli internazionali. Benefici concreti si sono registrati anche per gli autisti: la riduzione dei tempi morti tra una corsa e l’altra ha consentito ai tassisti di lavorare in modo più efficiente e di rendere più produttivo il proprio turno di lavoro. Nel corso della collaborazione, inoltre, la commissione applicata da Uber sulle corse taxi è rimasta invariata, a conferma della stabilità e trasparenza del rapporto”. L’accordo è attualmente attivo in circa 50 comuni, tra cui le città capoluogo Bergamo, Bologna, Cagliari Catania, Como, Firenze, Lodi, Milano, Monza (Monza e Brianza), Napoli, Salerno, Nuoro, Oristano, Olbia, Padova, Palermo, Pescara, Pisa, Roma, Siena, Siracusa, Trapani, Trieste, Venezia, Vicenza.