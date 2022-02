Uberto Visconti capo del Business development per l’Italia di Casafari

Uberto Visconti è stato nominato Head of Business Development per l’Italia di Casafari, la più grande rete immobiliare d’Europa che dalla scorsa estate sta mettendo a disposizione, anche dei professionisti italiani, la sua piattaforma informatica. “La struttura creata da Casafari – si legge in una nota – è la più vasta e completa del continente e si avvale di intelligenza artificiale, tecniche di Np (Natural Language Processing) e Machine Learning per riunire, ordinare e aggiornare in tempo reale 160 milioni di annunci immobiliari da 20.000 fonti diverse di dati, offrendo potenti servizi e vantaggi senza precedenti nel Belpaese”.

Nato a Milano, laurea in Architettura con indirizzo urbanistico al Politecnico di Milano, un dottorato di ricerca in “Pianificazione territoriale e mercato immobiliare” presso il Politecnico di Torino e un anno in cattedra alla Delft University of Technology in Olanda, Visconti colleziona nella sua carriera numerose esperienze nel real estate italiano: dal ’95 è direttore di ricerca presso l’Istituto indipendente di studi e ricerche “Scenari Immobiliari”, quindi membro del Consiglio della European Real Estate Society (2005-2010), dell’Aici – Associazione Italiana Consulenti Immobiliari e del Royal Institute of Chartered Surveyors (UK). Fonda una società di consulenza specializzata in analisi di mercato – Valori Urbani, poi fusasi con il Gruppo Reddy’s di Milano -, e nel 2006 entra a far parte di Ing Real Estate Development, dirigendo l’attività di acquisizione progetti di sviluppo, ricerca e strategie della società. Seguono poi esperienze presso il Gruppo Arcotecnica Spa – dal 2009 dirige la business unit “Real Estate Wealth Advisory & Management” in Italia e tra il 2014 e il 2015 gestisce lo sviluppo di una società di property management del Gruppo a Dubai, un’esperienza internazionale con Knight Frank Italia, e il ruolo, dal 2016, di responsabile dello sviluppo immobiliare della società Talent Garden Spa in Italia ed Europa.

Specializzato in analisi di mercato, pianificazione urbanistica e sviluppo urbano, valutazione e gestione immobiliare, da quest’anno Visconti guiderà il team italiano di Casafari per espandere e sviluppare il business e la rete di professionisti e relazioni dell’azienda in Italia.

“Oltre all’attività professionale, in passato ho svolto attività di ricerca in università sulla pianificazione e sui mercati immobiliari in Italia e all’estero. Allora l’ostacolo più importante al funzionamento efficiente dei mercati immobiliari, per esempio rispetto al mercato mobiliare, era la trasparenza informativa. All’epoca, quando si operava con processi analogici, era la norma – commenta Uberto Visconti, Head of Business Development di Casafari in Italia. Grazie alla digitalizzazione, questa industria alquanto conservativa si è evoluta in modi prima impensabili. Casafari sta diventando il principale portatore di innovazione digitale a vantaggio dell’efficienza dell’industria immobiliare”.