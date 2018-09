Ubi-Banca: 120 nuove assunzioni

UBI Banca, terzo gruppo bancario commerciale in Italia, nasce il 1° aprile 2007 grazie alla fusione tra altre 2 banche BPU (Banche Popolari Unite) e Banca Lombarda e Piemontese, è presente in Italia con oltre 1800 filiali, soprattutto in Lombardia e Piemonte, e conta oltre 21.000 dipendenti. Il Gruppo vanta inoltre una presenza internazionale in Europa, America e Asia attraverso banche estere, filiali e uffici di rappresentanza e partecipazioni in società straniere. Con l’acquisizione di altre 3 banche (Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti) avvenuta nel maggio del 2017, Ubi Banca ha aggiornato il proprio Piano Industriale 2019/2020 e il 6 settembre 2018 ha siglato un accordo con le rappresentanze sindacali che riguarda anche il piano di ricambio generazionale correlato all’iniziativa di esodo che consentirà l’ingresso di circa 120 nuove risorse entro il 2019. Sul sito del gruppo sono presenti alcune posizioni che riguardano diverse figure come…

