Ubi Banca presenta la semestrale della macro area Sud: 5 miliardi di aiuti a imprese e famiglie

La Macro Area Territoriale Sud di UBI Banca, diretta da Alberto Pedroli, ha chiuso la semestrale 2020 con una raccolta, ancora in aumento, a 9 miliardi e mezzo di euro, segno della fiducia nei confronti dell’istituto. In forte crescita anche gli impieghi che registrano oltre 5 miliardi e mezzo di euro.

Nonostante un semestre impattato dall’emergenza sanitaria, l’istituto ha continuato a erogare un servizio efficiente e soprattutto a ricevere un forte segnale di fiducia dal territorio. Ancora prima dei decreti governativi, la banca ha proposto Rilancio Italia, programma integrato da 10 miliardi di euro attraverso il quale sono stati erogati alle imprese del Sud finanziamenti con garanzia statale per circa 211 milioni di euro con oltre 11 mila richieste pervenute, dato in continua crescita e reso possibile anche grazie agli investimenti in tecnologia che hanno trasformato in pochi giorni le filiali in sportelli ‘da remoto’.