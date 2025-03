UCapital24, Feleppa illustra le strategie di crescita del gruppo e presenta la nuova app

Dal modello globale di business alla crescita negli Usa, dalle partnership all’innovazione e a nuovi servizi fintech. UCapital24 Spa, società fintech e media quotata su Euronext Growth Milan, organizza un Investor Roadshow online con la partecipazione del Ceo e fondatore Gianmaria Feleppa, in programma giovedì 20 marzo alle ore 16 sulla piattaforma social UCapital (partecipazione gratuita, previa registrazione al link: ucapital.com/events).

Durante il roadshow, pensato per favorire il dialogo con i partecipanti, Gianmaria Feleppa illustrerà il modello di business del gruppo e le strategie di crescita globale finalizzate a creare valore per aziende e investitori. In particolare, verranno analizzati i progressi compiuti negli Stati Uniti e le partnership strategiche, oltre allo sviluppo di nuove piattaforme e servizi fintech con l’obiettivo di ampliare significativamente la quota di mercato di UCapital24 e generare un impatto positivo sul valore per gli azionisti.

Tra le nuove soluzioni proposte, verrà presentata la nuova app UCapital, il cui lancio al pubblico è previsto per la prossima settimana, sviluppata per offrire un accesso più immediato al social network e ai servizi fintech della piattaforma. Inoltre, sarà introdotto il servizio premium “UCapital Sharks”, pensato per facilitare l’interazione tra aziende e investitori, creando nuove opportunità di connessione e crescita. Durante l’evento verranno anche illustrate in anteprima le funzionalità dei servizi online del Gruppo e il relativo modello di pricing, offrendo una visione chiara e approfondita sulle possibilità offerte dall’ecosistema UCapital. “Siamo entusiasti di presentare il nostro ecosistema e le strategie di crescita globale attraverso questo investor roadshow – afferma Feleppa – Crediamo fermamente che l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi finanziari rappresentino un valore aggiunto per investitori e aziende. Continueremo a sviluppare soluzioni avanzate per creare nuove opportunità di mercato e massimizzare il valore per i nostri azionisti.”