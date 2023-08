Un 21enne olandese è attivamente ricercato dai carabinieri dopo che a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, ha ucciso a coltellate il padre. Il ragazzo, che sembra sia affetto da problemi psichici, è fuggito a piedi nei boschi limirofi. Da quanto si apprende prima di darsi alla fuga avrebbe anche ferito gravemente il proprietario della casa che li ospitava. L’uomo, trasportato in ospedale a Torino in gravi condizioni, è morto poco dopo il ricovero.