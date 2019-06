Ucciso dai calcinacci, la Procura sequestra le facciate dei due palazzi interessati dal crollo

La Procura ha disposto il sequestro probatorio delle facciate dei due palazzi e dei cornicioni crollati in via Duomo, a Napoli, dove un commerciante, Rosario Padolino, di 66 anni, è stato colpito da un pezzo cornicione ed è deceduto in ospedale. Il caso è seguito personalmente dal procuratore Giovanni Melillo. Sul luogo del crollo si sono recati Giorgia De Ponte, sostituto procuratore, ed il procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso coordinatore dell’Unr (Ufficio notizie di reato). Successivamente il fascicolo sarà affidato, per competenza, al procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio (coordinatore della VI sezione, Lavoro e Colpe Professionali). I provvedimenti di sgombero e di inibizione all’accesso agli stabili sono stati emessi dal Comune nell’ambito delle sue competenze. A breve la Procura nominerà un consulente per una perizia.