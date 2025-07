Ucraina, 007 Kiev: Corea del Nord triplicherà soldati in Russia, fino a 30mila in più

(Adnkronos) – La Corea del Nord di Kim Jong-un è pronta a triplicare il numero dei suoi soldati inviati in Russia, lungo la linea del fronte, per combattere contro le forze ucraine. Ovvero a inviare altri 25-30mila soldati per sostenere lo sforzo bellico russo. E’ quanto emerge da una valutazione dell’intelligence ucraina, di cui la Cnn ha preso visione.

I soldati nordcoreani potrebbero arrivare in Russia nei prossimi mesi, aggiungendosi agli 11mila inviati a novembre per respingere l’incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Circa quattromila di questi soldati nordcoreani sono rimasti uccisi o feriti, secondo fonti occidentali, ma da allora la cooperazione tra Pyongyang e Mosca è ulteriormente migliorata.

La valutazione ucraina visionata dalla Cnn afferma che il ministero della Difesa russo è in grado di fornire “equipaggiamento, armi e munizioni necessari” con l’obiettivo di “un’ulteriore integrazione nelle unità di combattimento russe”. Il documento aggiunge che “esiste una grande possibilità” che le truppe nordcoreane verranno impegnate in combattimenti in zone dell’Ucraina occupate dalla Russia “per rafforzare il contingente russo, anche durante le operazioni offensive su larga scala”.

La valutazione, effettuata dall’agenzia di intelligence della difesa ucraina, afferma inoltre che vi sono segnali che gli aerei militari russi siano in fase di adattamento per il trasporto di personale, a dimostrazione dell’impresa di spostare decine di migliaia di soldati stranieri attraverso la Siberia russa, che condivide un confine con la Corea del Nord nell’estremo sud-ovest. Le immagini satellitari ottenute dalla Cnn hanno mostrato quelli che sono possibili preparativi per il nuovo dispiegamento, tra cui l’arrivo di una nave in un porto russo e di un aereo cargo all’aeroporto di Sunan in Corea del Nord.

Inizialmente la Corea del Nord ha inviato in gran segreto in Russia 11mila soldati nell’autunno del 2024 e solo a fine aprile il presidente russo Vladimir Putin ha confermato. Secondo gli analisti a novembre 2024 una nave russa Ropucha ha attraccato al porto di Dunai, vicino a Nakhodka, con 400 soldati.