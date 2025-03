Ucraina, a Parigi vertice capi Stato maggiore Paesi “volenterosi”

Roma, 11 mar. (askanews) – Delegazioni di oltre 30 paesi, con gli alti vertici militari, si riuniscono oggi a porte chiuse a Parigi, con all’ordine del giorno il piano per la creazione di una difesa comune europea. Sono presenti tutti i Paesi della Nato – tranne gli Stati Uniti – ma anche Turchia, Giappone, Corea del Sud.

Un summit che fa seguito all’idea di una coalizione dei Paesi ‘volenterosi’ lanciata da Macron e Starmer per la creazione di una forza internazionale di risposta alla Russia, nel caso in cui si arrivi alla pace in Ucraina.

Per l’Italia è presente il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano. Presente anche l’Ucraina, rappresentata da un funzionario militare. Una riunione, quella di oggi a Parigi, che avviene alla vigilia di un summit dei cinque ministri della Difesa – Italia, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Germania – e che si svolgerà domani a Val de Grace, a Parigi.

Il summit dei capi di Stato Maggiore è stato voluto dal presidente francese, Emmanuel Macron interverrà e terrà un discorso.

La riunione dei capi militari di 30 Paesi dell’Unione Europea e della NATO si terrà “in stretto coordinamento” con “il comando militare della NATO, che sarà anch’esso coinvolto in questo processo”, secondo il capo di Stato francese. Questo avviene mentre una delegazione ucraina incontra un team americano in Arabia Saudita per cercare una soluzione per la fine della guerra.