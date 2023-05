“L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione con 122 voti, inclusi partner chiave del G20 come Cina, Brasile, India e Indonesia. Accogliamo con favore questa risoluzione, che qualifica chiaramente la guerra contro l’Ucraina come ‘aggressione da parte della Federazione Russa’”. Lo sctrive l’Alto Rappresentante per la Politica Estera della Ue, Josep Borrell.