Ucraina, alle 15 Cdm. In titolo decreto resta parola ‘militari’

Roma, 29 dic. (askanews) – Il decreto Ucraina è al primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si terrà oggi alle 15.
Il provvedimento reca “disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance”.
Dunque, nell’intestazione del decreto resta l’uso dell’aggettivo ‘militari’.