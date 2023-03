Ucraina, attacchi missilistici russi in tutto il Paese

ROMA (ITALPRESS) – Nella notte attacchi missilistici russi in tutta l’Ucraina. Colpite le città di Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Vinnytsia, come conferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“E’ stata una notte difficile. Un massiccio attacco missilistico in tutto il paese. Attacchi a infrastrutture critiche ed edifici residenziali. Purtroppo ci sono feriti e morti. Le mie condoglianze alle famiglie”, spiega Zelensky, sottolineando che comunque “tutti i servizi funzionano, il sistema energetico è in fase di ripristino e sono state imposte restrizioni in tutte le regioni”.

“Il nemico ha lanciato 81 missili nel tentativo di intimidire nuovamente gli ucraini, tornando alle sue miserabili tattiche – sottolinea il presidente ucraino -. Gli occupanti possono solo terrorizzare i civili. Questo è tutto ciò che possono fare. Ma non li aiuterà. Non eviteranno la responsabilità per tutto ciò che hanno fatto. Ringraziamo i guardiani dei nostri cieli e tutti coloro che aiutano a superare le conseguenze degli attacchi degli occupanti”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).