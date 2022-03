Ucraina, attacco teatro Mariupol: da satellite visibile scritta ‘bambini’ in cortile

(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, l’azienda statunitense di satelliti Maxar Technologies ha distribuito delle immagini satellitari che mostrano come nel cortile del teatro di Mariupol, bombardato oggi dalle forze russe, fosse stata dipinta la scritta “bambini”. L’azienda ha annunciato la distribuzione di nuove immagini, non appena queste saranno disponibili. Secondo le autorità cittadine di Mariupol, il teatro è stato colpito da una bomba lanciata da un caccia russo. Al suo interno trovavano rifugio circa 1.200 persone.