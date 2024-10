Ucraina, Austin da Zelensky tra i progressi russi e le imminenti elezioni Usa

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti danno un altro segnale, il sostegno all’Ucraina nella guerra con l’Ucraina è costante come dimostra la visita a sorpresa del segretario alla Difesa Lloyd Austin a Kiev. La visita del capo del Pentagono, per la quarta volta nel Paese, arriva in un momento cruciale per l’Ucraina, che nel conflitto dipende dagli aiuti Usa, condizionati dal risultato delle imminenti elezioni presidenziali. Intanto, la Russia continua a fare piccoli ma costanti progressi sul campo di battaglia.

Nel suo colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Austin ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 400 milioni di dollari che include “munizioni, equipaggiamento militare e armamenti”, ha annunciato Zelensky via X. Il leader ucraino ha poi spiegato di aver parlato con Austin ”delle priorità critiche della difesa, tra cui le capacità di difesa aerea dell’Ucraina, i preparativi per il periodo invernale e dell’uso di armi a lungo raggio contro obiettivi militari russi”.

Inoltre, ha aggiunto Zelensky, “ci siamo concentrati sugli sforzi per aumentare la produzione di droni da attacco, missili da crociera, proiettili di artiglieria e sistemi di difesa aerea”. Il leader ucraino ha sottolineato che ”il Segretario Austin ha ribadito che gli Stati Uniti continueranno a sostenere la sicurezza come parte dell’accordo di difesa in corso tra i nostri Paesi. Ha anche condiviso i piani per convocare una nuova riunione in formato Ramstein per coordinare ulteriori aiuti con i partner internazionali”.

Zelenksy ha ribadito la sua gratitudine al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alla leadership americana per il sostegno dimostrato a Kiev dall’inizio dell’invasione russa. “Siamo grati al presidente Biden, a entrambi i partiti del Congresso degli Stati Uniti e al popolo americano per tutto il loro sostegno dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia”, ha scritto Zelensky su ‘X’. “Insieme a tutti i nostri alleati lavoriamo per garantire la vittoria e la pace all’Ucraina e a tutte le nazioni che amano la pace”, ha aggiunto.

Parlando ancora dell’incontro oggi a Kiev con il capo del Pentagono Lloyd Austin, Zelensky ha detto di aver “sottolineato l’importanza delle nostre recenti negoziazioni con il presidente Biden, durante le quali abbiamo parlato del nostro Victory Plan e dei continui sforzi per rafforzare la difesa dell’Ucraina”.

La visita del segretario è stata anche occasione per “fare un passo indietro” e analizzare “le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina negli ultimi due anni e mezzo di guerra”, scrive la Cnn, citando un alto funzionario della difesa, che ha sottolineato quanto gli ucraini si trovino in una situazione “difficile” contro i russi in vista dell’inverno. Questo, nonostante le pesanti sanzioni occidentali imposte all’economia russa in risposta all’invasione, i miliardi di dollari di equipaggiamento militare che gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina e le alleanze che l’amministrazione Biden ha ottenuto fin dai primi giorni della guerra per aiutare le truppe ucraine a respingere l’avanzata russa.

Austin, e più in generale l’amministrazione Biden, considera le coalizioni multinazionali un aspetto fondamentale del suo ruolo di segretario alla Difesa, in particolare l’Ukraine Defense Contact Group, un’alleanza di 57 Paesi e dell’Unione Europea che Austin ha convocato per la prima volta due mesi dopo l’inizio della guerra per coordinare gli aiuti militari immediati all’Ucraina.

“È assolutamente straordinario che l’Ucraina sia stata in grado di fare ciò che ha fatto”, ha detto Austin ai giornalisti. “È stata in grado di farlo, ovviamente, perché l’abbiamo supportati fin dall’inizio e abbiamo unito circa 50 Paesi nel sostenerla”. I funzionari statunitensi sperano che le coalizioni resisteranno, ma una potenziale vittoria di Donald Trump potrebbe mettere in discussione il sostegno di Washington a Kiev. L’ex presidente ha rifiutato il mese scorso di dire se vuole che l’Ucraina vinca la guerra e ha descritto Zelensky come un “venditore” che “non avrebbe mai dovuto lasciare che quella guerra iniziasse”.

Un alto funzionario della difesa ha affermato che il Pentagono sta ancora pianificando come e se il sostegno continuerà e Austin ha affermato venerdì che “ogni giorno, stiamo costruendo capacità a lungo termine per l’Ucraina. Nessuno di noi è estraneo all’incertezza politica negli Stati Uniti o in Ucraina, per quel che conta”. I funzionari statunitensi sperano che il sostegno bipartisan all’Ucraina rimanga al Congresso. Ma anche questo è imprevedibile: ci sono già stati grandi contrasti a Capitol Hill quest’anno sull’approvazione di finanziamenti aggiuntivi per l’Ucraina, una disputa alimentata dai repubblicani di estrema destra contrari agli aiuti a Kiev, la cui influenza non potrà che crescere sotto l’eventuale amministrazione Trump.

L’Ucraina ha impedito al presidente russo Vladimir Putin di raggiungere “un singolo obiettivo strategico” durante la guerra, ha detto Austin domenica, senza tuttavia proporre uno scenario su come l’Ucraina possa vincere la guerra. Le truppe russe hanno continuato a conquistare il territorio ucraino, stanno surclassando gli ucraini sul campo di battaglia e mantengono un vantaggio “significativo” in termini di personale e munizioni, ha affermato un alto funzionario della Nato la scorsa settimana. Nel frattempo, l’Iran ha inviato alla Russia tre spedizioni di missili balistici e la Corea del Nord ha fornito 11.000 container di munizioni e sembra prepararsi a schierare truppe per combattere con la Russi. Anche la Cina continua a essere un “facilitatore critico” dello sforzo bellico della Russia, ha aggiunto il funzionario della Nato.

Di sicuro, la guerra ha avuto un costo elevato per la Russia, che a settembre ha subito più di 1.250 vittime al giorno, il tasso più alto dall’inizio della guerra, ha detto il funzionario. Ma Mosca sta anche mobilitando 30.000 nuove truppe al mese e producendo più di 3 milioni di munizioni all’anno, un ritmo che probabilmente potrà continuare per “i prossimi anni”, ha aggiunto il funzionario. L’Ucraina ha un armamento più sofisticato grazie all’Occidente, il che potrebbe dare al paese un vantaggio strategico, ha detto ancora. “In termini di capacità, l’Ucraina è in una posizione molto più forte quest’anno rispetto a un anno fa”. Anche il flusso di munizioni è ora “molto più costante”.

Ma la Russia mantiene il vantaggio in termini di massa di personale e munizioni. E gli Stati Uniti non sono ancora pronti a consentire all’Ucraina di usare missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per colpire in profondità la Russia, cosa che Zelensky ha ripetutamente richiesto. Austin ha comunque affermato di essere fiducioso che gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno a impegnarsi anche il prossimo anno per sostenere l’Ucraina, indipendentemente da chi sarà al potere. “Penso che alleati e partner continueranno a essere all’altezza della situazione”, ha affermato domenica sera. “E abbiamo investito in obiettivi che presto si concretizzeranno, in termini di sistemi aggiuntivi come i Nasams (missili terra-aria). Abbiamo fatto quegli investimenti un anno e mezzo, due anni fa, e presto inizieremo a vedere alcuni di questi concretizzarsi”.