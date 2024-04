Ucraina, Biden: fra poche ore invieremo armi, inclusa difesa aerea

Presidente ha firmato pacchetto di aiuti approvato da Senato

New York, 24 apr. (askanews) – “Letteralmente in poche ore, in poche ore abbiamo iniziato a inviare in Ucraina attrezzature per la difesa aerea, munizioni per artiglieria, sistemi missilistici e veicoli blindati”. Lo ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in conferenza stampa, appena dopo la firma della legge sul pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, ad Israele e a Taiwan approvato ieri dal Senato. Le armi verranno inviate dagli stock statunitensi che verranno riforniti con altre armi prodotte negli Usa.”Da mesi i repubblicani di Maga bloccano gli aiuti” ha detto Biden dicendo che il processo di approvazione avrebbe potuto essere più breve, mentre invece l’Ucraina è rimasta “a corto di proiettili e munizioni di artiglieria” e Putin riceveva aiuti da Iran, Corea del Nord, Cina e dai suoi amici.