Ucraina, Biden “Nuove sanzioni a chi sostiene la guerra russa”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Questa è la più grande guerra in Europa da anni e voi la state vincendo contro qualsiasi aspettativa e ho fiducia che continuerete a vincere”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, oggi a Kiev, rivolgendosi al suo omologo Volodymyr Zelensky. “Il popolo americano ha considerato questa invasione una minaccia non solo all’Ucraina ma a tutti noi”, ha aggiunto Biden, che ha proseguito: “Annunceremo ulteriori sanzioni contro quelle aziende che stanno cercando di sostenere la macchina da guerra russa” e “consegneremo milioni di aiuti finanziari che possono essere utilizzati immediatamente, per aiutare i cittadini ucraini che hanno pagato un costo molto alto, un sacrificio veramente troppo alto. Piangiamo chi ha perso la vita in questi giorni, in questi mesi”.

Quindi Biden ha lanciato un messaggio al presidente russo. “La guerra di Putin sta fallendo. L’esercito russo sta perdendo i territori che aveva occupato. I soldati stanno scappando dall’esercito e dalla Russia stessa, perchè non vedono un futuro nel loro paese. L’economia russa sta rallentando. Putin pensava che che l’Ucraina fosse debole, ma noi e la Nato siamo rimasti uniti e non è stato in grado di divederci, di poterci sconfiggere. E un anno dopo le prove sono chiare: oggi sono qui e siamo uniti, ammirando il popolo ucraino che ci ha mostrato cosa significa la parola coraggio”.

