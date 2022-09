Ucraina, Blinken vede Zelensky: Dagli Usa altri 2 mld $ per le armi. Aiuti militari a 18 Paesi minacciati dai russi

Gli Stati Uniti forniranno oltre due miliardi di dollari di aiuti militari all’Ucraina e ad altri 18 paesi europei che sono “potenzialmente a rischio di una futura aggressione russa”. E’ quanto ha annunciato a Kiev il segretario di Stato americano, Antony Blinken, durante la sua visita non annunciata nella capitale ucraina, la seconda dallo scoppio della guerra. “Il presidente Biden è stato chiaro sul fatto che sosterremo il popolo ucraino per tutto il tempo necessario. Ho ribadito questo messaggio al presidente Zelensky e al suo team a Kiev, che rimane – e rimarrà – la capitale di un’Ucraina sovrana e indipendente”, ha dichiarato Blinken dopo aver incontrato il leader ucraino ed il suo omologo, Dmytro Kuleba. Durante la missione, Blinken, accompagnato dall’ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina Bridget Brink, ha anche visitato un ospedale pediatrico a Kiev e ha incontrato alcuni bambini rimasti feriti durante la guerra. (Rak/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 08-SET-22 17:10 NNNN