Ucraina, Borrell: Oggi pomeriggio la Ue adotta le prime sanzioni contro la Russia

“Da questa mattina stiamo preparando il testo per le sanzioni e oggi pomeriggio il Consiglio deciderà le sanzioni da prendere”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo a Parigi, in merito al riconoscimento da parte della Russia delle Repubbliche del Donbass. “Non possiamo dire che prenderemo tutte le decisioni ma prenderemo la decisione sulla nostra risposta immediata, in maniera rapida”, ha aggiunto il capo della diplomazia. “Lo faremo in maniera coordinata con i nostri alleati, con Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna. E farlo subito vuol dire farlo oggi pomeriggio a Parigi”, ha ribadito Borrell che non e’ voluto entrare nel dettaglio delle sanzioni.