Ucraina, Calenda “Alla Casa Bianca nemici Europa, domani in piazza”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo stancati di vedere insultato un popolo che combatte da tre anni per la libertà e un’Europa divisa e incapace di reagire. Davanti abbiamo ‘Europa o morte’. E anche se possiamo illuderci di poter pietire il supporto agli Usa, non è così. Alla Casa Bianca oggi ci sono i nemici dell’Europa e gli amici di Putin. Domani saremo in tutte le piazze italiane per dire basta”. Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda.

abr/gsl (Fonte video: Profilo TikTok Carlo Calenda)