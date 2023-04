Ucraina, Camera commercio Italiana: bilaterale importante per ricostruzione e ruolo Italia

(Adnkronos) – “Secondo il nostro punto di vista, questo appuntamento era dovuto al popolo ucraino e a tutte le organizzazioni e le aziende italiane e ucraine che hanno già iniziato a lavorare per la ricostruzione dell’Ucraina e che dal 24 febbraio hanno dimostrato concretamente il supporto al Paese. Un incontro bilaterale importante anche per stilare dei punti di sintesi sul ruolo italiano e sull’impegno italiano passato, presente e futuro. Da parte nostra, siamo qui per supportare dove serve, stiamo rappresentando anche le comunità ucraine, con le quali io e il presidente Renato Walter Togni abbiamo già firmato i memorandum di collaborazione a febbraio 2023 a Varsavia, durante la missione d’affari organizzata da Ccipu e FederCamere, con la collaborazione del presidente Maurizio Carnevale, in occasione del forum internazionale Rebuild Ukraine”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Vanessa Russano, segretario generale della Camera di commercio italiana per l’Ucraina (Ccipu), sulla conferenza bilaterale per la ricostruzione dell’Ucraina tenutasi oggi a Roma.

Secondo Russano, “per questo abbiamo scelto di essere al tavolo energia e ambiente, perché pensiamo che questa sia la priorità per tutte le parti, e da parte delle municipalità ucraine è un tema inserito in tutti i loro progetti e idee di ricostruzione, per affrontare fin da subito e con l’aiuto italiano le richieste di standard europei. Il tavolo è stato organizzato come una breve conferenza, durante il quale le istituzioni finanziarie europee hanno presentato le necessità attuali e quale è stato il loro impegno, e hanno sottolineato il continuo supporto che daranno anche alle imprese che vogliono investire”.

“Sono intervenute -chiarisce Russano- alcune aziende come Terna ed Enel per presentarsi. Si è parlato dell’idrogeno e della cooperazione su questo tema. Alcuni punti sono stati scritti, ma al momento non si può parlare di progetti concreti in tutti i settori. Per quanto riguarda risvolti tecnici e operativi, se ne parlerà certamente alla conferenza ‘Reconstruction of Ukraine’ che noi Camera di commercio italiana per l’Ucraina stiamo organizzando insieme a FederCamere, che si terrà online dal 24 al 26 ottobre 2023”, conclude Russano.