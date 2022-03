Ucraina, Camera: Incremento spese militari dell’Italia fino al 2% del Pil

Il governo dovrà ”avviare l’incremento delle spese per la Difesa verso il traguardo del 2 per cento del Pil, dando concretezza a quanto affermato alla Camera dal Presidente del Consiglio il 1 marzo scorso e predisponendo un sentiero di aumento stabile nel tempo, che garantisca al Paese una capacità di deterrenza e protezione, a tutela degli interessi nazionali, anche dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti energetici”. Lo prevede un ordine del giorno al dl Ucraina approvato a stragrande maggioranza (con il no di Alternativa) dall’Aula della Camera.