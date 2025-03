Ucraina, Consiglio Ue approva conclusioni a 26 senza Ungheria

Bruxelles, 20 mar. (askanews) – Il Consiglio europeo in corso a Bruxelles ha approvato le conclusioni sull’Ucraina a 26 (senza l’Ungheria), utilizzando la stessa formula dell’ultimo summit. Lo riferiscono fonti europee.

Nella sessione di questa mattina ha partecipato in collegamento dalla Norvegia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha informato i leader degli ultimi sviluppi sul campo, i suoi ultimi contatti con l’amministrazione statunitense e i prossimi passi verso un cessate il fuoco verificabile e le negoziazioni per un accordo di pace.

I 27, riferiscono fonti europee, “hanno discusso della situazione sul campo in Ucraina e dello stato di avanzamento dei colloqui guidati dagli Stati Uniti. C’è stata una visione comune che al momento non si stanno svolgendo vere negoziazioni. I leader si sono anche confrontati sui modi migliori per influenzare il processo”. E’ emerso “forte accordo, come riflesso nelle conclusioni a 26, sulla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina politicamente e militarmente” e “molti leader hanno anche sottolineato la necessità di accelerare i negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue”.