Ucraina, Conte: Borrell? Ci portano alla Terza guerra mondiale

Roma, 28 mag. (askanews) – “Prendiamo atto della dichiarazione di Borrell in piena linea con quelle del segretario della Nato Soltenberg e, ovviamente, fanno eco anche alla posizione di Macron. Vogliono inviare truppe, mancano i combattenti in Ucraina, e vogliono che le armi della Nato, dei nostri Paesi, siano utilizzate in territorio russo. Siamo ormai sull’orlo della Terza guerra mondiale, soltanto che adesso si vota e non vogliono che si dica questo, un attimo dopo vedrete che ci stanno portando a questo”. Lo dice Giuseppe Conte conversando con i cronisti a margine di un’iniziativa al Senato.

“Noi diciamo ‘No’. E’ il motivo per il quale il Movimento 5 Stelle è sempre coerente. Lo è dall’inizio – rimarca il leader M5s – che anzichè concentrare tutti i nostri sforzi per questa escalation militare se li avessimo invece diretti sin dall’inizio verso sforzi diplomatici ridando sostanza e linfa alla politica, in questo momento avremmo un negoziato di pace e una soluzione sul tavolo mentre adesso c’è soltanto un’escalation dagli esiti imprevedibili con la prospettiva – conclude Conte – della Terza guerra mondiale”.