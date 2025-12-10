Ucraina, Conte: Europa disorientata, Stati Uniti negoziano

Roma, 10 dic. (askanews) – “Il governo italiano, insieme ai governi europei, hanno fallito puntando sulla scommessa militare della vittoria dell’Ucraina sulla Russia a colpi di invii di armi e di spese militari. Invece dobbiamo prendere i soldi del riarmo e dobbiamo utilizzarli per le vere emergenze del Paese: siamo a 32 mesi di crollo della produzione industriale, usiamoli per contrastare il crollo degli stipendi reali, per contrastare questo aumento delle tasse e ridurre le liste d’attesa. E soprattutto utilizziamo quei soldi buttati in Albania per maggiore protezione sulle nostre strade, è questo che chiedono i cittadini perché aumentano rapine, furti, scippi e anche gli stupri”. Lo ha detto ai cronisti il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine di una conferenza stampa alla Camera sulla violenza in rete.

A chi gli ha chiesto un commento sull’incontro di ieri fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Conte ha replicato: “Io prendo atto: l’Europa è completamente disorientata, non si è capito qual è la linea. Purtroppo avevano solo una linea, questa è la realtà: la vittoria militare sulla Russia, hanno scommesso su questo, adesso non c’è nessuna alternativa. Quindi lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti e cerchiamo in qualche modo… da un lato alcuni vorrebbero continuare una guerra, ma non riescono neppure a trovare risorse per finanziarla, una guerra per procura, e dall’altro c’è invece chi, come Giorgia Meloni, rimane nel mezzo silente, cercando di capire quale sarà la soluzione migliore per rivendicare di aver contribuito a quella soluzione”.