Ucraina, Conte: maggioranza ipocrita, non dice se manderà armi o no

Roma, 17 dic. (askanews) – “Votiamo contro la vostra risoluzione, nella quale peraltro – perché qui si parla nel dibattito pubblico delle nostre sensibilità diverse – ma nella vostra risoluzione non c’è scritto armi, non c’è scritto riarmo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in aula alla Camera per dichiarazione di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre.

“Che farete, inviate o no queste armi in Ucraina? C’è scritto ‘un supporto multidimensionale all’Ucraina’. Ah ipocriti! Ma proprio ipocriti! Forza, siete al governo, non chiedete a noi dell’opposizione – ha aggiunto l’ex premier – delle nostre diverse sensibilità. Noi, quando ci presenteremo agli italiani per governare, le risolveremo: voi ancora, dopo tre anni di guerra, non le avete risolte”.