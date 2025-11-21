Ucraina, Conte: Trump vuole fine guerra, leader Ue hanno stessa idea?

Roma, 21 nov. (askanews) – Donald Trump mostra una “forte determinazione a porre fine” alla guerra in Ucraina, ma non si può dire altrettanto dei “leader europei”, secondo Giuseppe Conte. Il leader M5s, a margine di un evento elettorale, spiega: “E’ evidente la forte determinazione di Trump a porre fine a questo conflitto russo-ucraino? C’è da chiedersi: hanno altrettanta forte determinazione i governanti europei?”.

Conte sottolinea: “In questo momento giustamente dicono che deve essere coinvolta anche l’Ucraina e l’Ue. Ma chi lo ha impedito fino ad adesso? Potevano essere protagonisti di questa svolta negoziale. Adesso ci sono da valutare le condizioni, che sicuramente sono peggiori di rispetto a quelle che erano sul piatto all’indomani dell’aggressione russa. Ma l’Europa si è autoesclusa fin qui, hanno scommesso sulla vittoria militare sulla Russia, a partire dalla nostra Giorgia Meloni che in queste ore, mentre si confrontano i leader europei, non risulta pervenuta”.