Ucraina, Conte: vergognosa debolezza Ue, Usa se ne approfittano

Roma, 10 dic. (askanews) – “Vedo che alcune anime belle si meravigliano delle mie dichiarazioni di oggi. Mi sono limitato a fotografare con rammarico quella che è la disastrosa situazione attuale: ho sempre auspicato un protagonismo dell’Europa nel processo di pace e questo invece è clamorosamente mancato”. Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe Conte, replicando alle critiche piovutegli addosso per le sue parole sul ruolo dell’Europa nella crisi ucraina.

“La Cina si era offerta da subito di mediare ed è stata ricacciata spingendola all’abbraccio con la Russia e il resto del mondo. Abbiamo condannato e ricondannato l’aggressione russa ma è un fatto che stanno consolidando ogni giorno una vittoria militare sul campo. Gli Stati Uniti hanno vita facile a giocare una partita a proprio vantaggio, approfittando di una debolezza europea che ho sempre rimarcato fosse un danno per tutti noi. Una debolezza vergognosa che l’Europa dimostra in ogni dossier: dal riarmo, all’acquisto di gas, allo scontro sui dazi, alle genuflessioni sulla zero tassazione sui giganti del web. Oggi l’unico processo negoziale in campo è quello proposto da loro, che piaccia o no. I farisei che hanno da ridire – conclude Conte se hanno soluzioni alternative si facciano avanti e la smettano con le chiacchiere”.