Ucraina, Costa e von der Leyen hanno visto Meloni e Macron

Johannesburg, 22 nov. (askanews) – Nell’ambito dei contatti diplomatici sul piano di pace per l’Ucraina, a margine del G20 ieri pomeriggio i presidenti del Consiglio europeo Antonio Costa e della Commissione Ursula von der Leyen, hanno avuto una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Più tardi entrambi hanno incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e questa mattina hanno visto il presidente francese Emmanuel Macron.

Costa ha invitato i leader che condividono gli stessi ideali presenti al G20 (Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Norvegia, Canada, Giappone, Australia, FInlandia, Irlanda, Olanda, Spagna) a un incontro per discutere la strada da seguire per l’Ucraina.

Il presidente del Consiglio europeo inviterà inoltre tutti i 27 leader dell’UE a un incontro sull’Ucraina a margine del vertice Ue-Unione africana a Luanda.