Ucraina, Crosetto “Disimpegnarci? Saremmo fuori comunità occidentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Dal primo giorno di guerra, parallelamente alla strategia di salvare l’Ucraina esiste una strategia per arrivare ad una soluzione pacifica. Il passaggio di questa conclusione è nelle mani però di una sola persona, Putin”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di Quarta Repubblica su Rete4. “Chi pensa che l’Italia dovrebbe disimpegnarsi dal conflitto – aggiunge il ministro – deve pensare che la guerra non finisce, i problemi non finiscono, il prezzo del gas sarebbe lo stesso. Di diverso ci sarebbe che saremmo fuori della comunità occidentale”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).