Ucraina, Crosetto: passo indietro errore, aiuteremo a produrre armi

Anche prevedendo un aumento del bilancio europeo, ha detto ministro

Roma, 28 feb. (askanews) – “Gli esiti della controffensiva ucraina non ci possono far deflettere dalla coerenza e dalla linea scelta nei contesti Nato e Ue” rispetto al sostegno all’Ucraina, sul campo la “strada da percorrere è ancora lunga ma un passo indietro ora sarebbe un errore strategico e politico e un tradimento delle aspirazioni del popolo ucraino”, ha dichiarato al Question Time il ministro della Difesa Guido Crosetto ricordando i programmi europei di sostegno a Kiev che prevedono anche “un possibile incremento del bilancio europeo” per la promozione degli investimenti nell’industria della difesa.L’Italia parteciperà “al rafforzamento” delle capacità militari di resilienza ucraine nel breve termine e costruire una capacità di “deterrenza” nel lungo termine attraverso lo sviluppo “delle loro capacità di produrre sistemi di difesa nazionali e munizioni”.