Ucraina, da Meloni apprezzamento per sforzi Trump e serietà Zelensky

Roma, 13 ago. (askanews) – “Il Presidente Meloni ha espresso apprezzamento per gli sforzi profusi dal Presidente Trump, ribadendo l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per fermare il conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, e ha ringraziato il Presidente Zelensky per la serietà dimostrata finora nella ricerca di una soluzione diplomatica”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi sul vertice telefonico tra i paesi Ue e il presiente americano.

Il Presidente del Consiglio ha anche accolto con favore la partecipazione americana, con il vice Presidente Vance, alla riunione della Coalizione dei volenterosi, nel solco di quanto avvenuto per la prima volta a Roma a margine della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina di luglio.