Ultimatum di Mosca a Kiev sui negoziati in Bielorussia per porre fine alla guerra: la delegazione russa aspettera’ quella ucraina fino alle 15 di oggi ora di Mosca (le 13 in Italia). “Se non avra’ una risposta entro quell’ora, l’Ucraina sara’ responsabile dei prossimi eventi”, ha detto il parlamentare russo Leonid Slutsky, secondo quanto riporta la Tass.