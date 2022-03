Ucraina, de Magistris al corteo di Roma: Subito cessate il fuoco

L’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris è in queste ore a Roma e partecipa al corteo della manifestazione Europe for peace Cessate il Fuoco. “Sono qui per manifestare contro la guerra e per la pace. No alla guerra di Putin, no all’espansione della Nato, no all’invio di armi e totale vicinanza e solidarietà alla popolazione civile che sta soffrendo”. Le parole di de Magistris che continua: “Sì immediato al cessate il fuoco e alla soluzione politica e diplomatica per la pace e contro la guerra. No a ogni forma di violenza”.