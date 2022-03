“Il temporaneo cessate il fuoco su Mariupol’ e Volnovakha, annunciato questa mattina e richiesto da giorni da tutta la comunità internazionale, è un primo passo per mettere in sicurezza i civili e prestare assistenza tramite i corridoi umanitari. Ma deve essere rispettato. Questa guerra scatenata da Putin contro la democrazia e la libertà va fermata subito, usando la carta della diplomazia per ritrovare la pace”. Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.