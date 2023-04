Ucraina, domani la Conferenza sulla ricostruzione: le imprese italiane pronte ad aiutare Kiev

Oltre 700 ospiti fra rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle principali istituzioni finanziarie internazionali e delle associazioni di categoria parteciperanno domani alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina che si terrà a Roma presso la sede del Palazzo dei Congressi. La Conferenza costituisce l’occasione per raccogliere direttamente dalle autorità ucraine le istanze principali per la ricostruzione del Paese, e consentire a governo, enti e imprese italiane di formulare proposte concrete per rispondere alle esigenze di Kiev, in termini sia di prime necessità sia di bisogni di medio-lungo periodo. Sono tanti gli ambiti in cui l’Italia sta già fornendo assistenza all’Ucraina nel contesto dell’aggressione militare russa, dall’invio di armamenti – fra cui il sistema missilistico Samp-T che arriverà a Kiev grazie a un accordo raggiunto con la Francia -, all’adesione alle sanzioni internazionali contro Mosca, sino al sostegno umanitario: l’Italia ha accolto sul proprio territorio oltre 170 mila rifugiati, di cui 92 mila donne e 50 mila minori, stando ai dati aggiornati a febbraio. La Conferenza bilaterale sulla ricostruzione, quindi, si inserisce come un nuovo tassello nell’azione che l’Italia sta svolgendo a favore dell’Ucraina.

La Conferenza inizierà alle ore 08:45 con una sessione a porte chiuse composta da 7 Tavoli Tematici su altrettanti settori individuati come prioritari per la ricostruzione, quali infrastrutture e trasporti, energia e ambiente, agroindustria, salute, digitale e servizi, spazio e avionica, siderurgia.

Dalle ore 10.45 alle ore 13.00 avrà luogo la Sessione Plenaria, con gli interventi istituzionali delle Autorità italiane e ucraine. I lavori saranno introdotti dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, con la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti.Da parte ucraina saranno presenti i Ministri competenti per materia.

Le conclusioni della Conferenza, precedute dall’intervento del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, saranno affidate al Presidente del Consiglio dei MinistriGiorgia Meloni e al Primo Ministro ucraino DenysShmyhal.

La Sessione Plenaria, comprensiva delle conclusioni dei due Primi Ministri, sarà aperta alla stampa e trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Farnesina.

Dopo le conclusioni, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro ucraino DenysShmyhal rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa nella Sala Stampa (Salone della Cultura).

Al termine dei lavori della Conferenza sono previsti incontri B2B e B2G, a porte chiuse, per dare concretezza ed operatività al sostegno italiano.