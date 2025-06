Ucraina e Piano Africa, quale ruolo per il Mezzogiorno: incontro promosso da Ance Benevento

“Costruire Ponti: il Mezzogiorno protagonista nella strategia italiana per la ricostruzione dell’Ucraina”: è il tema dell’incontro promosso, lunedì 30 giugno, da da Ance Benevento nella sede dell’Assocazione. Il convegno al quale parteciperà il parlamentare sannita Francesco Maria Rubano vuol “fare luce – si legge in una nota – sul ruolo dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina e sulla visione che il Governo, e in particolare il ministro Tajani, sta portando avanti in questo scenario tanto delicato quanto strategico”. “Sarà un momento importante, atteso con interesse dai nostri imprenditori e dirigenti associativi – prosegue il comunicato -, per comprendere meglio cosa accadrà nei giorni successivi a Roma, in occasione della Urc2025, e come le imprese del nostro territorio possano prepararsi a giocare un ruolo attivo, responsabile e qualificato in questo percorso di rinascita”.

In questa cornice, il presidente Ance Benevento Flavian Basile presenterà una “nuova grande iniziativa” che l’associazione sannita sta costruendo “nel solco delle linee guida del Piano Mattei per l’Africa e nello spirito del nuovo protagonismo internazionale dell’Italia. Un’iniziativa che interpreta pienamente anche l’ambizione e la visione della nuova governance di Ance Benevento, un progetto operativo e politico che punta a fare del nostro territorio una piattaforma per le imprese del Mezzogiorno, in grado di esportare saperi, tecnologie e capitale umano verso l’Etiopia, l’Egitto e altri Paesi africani ad alto potenziale;

un laboratorio per la formazione della manodopera nei Paesi d’origine, replicando su scala multilaterale modelli virtuosi”; un punto di riferimento stabile del Sistema Italia per le missioni istituzionali promosse da Maeci, Ice, Cdp, Ance e Confindustria Estero, con focus su edilizia sostenibile, salute, scuola, habitat e infrastrutture”. L’Ance Benevento vuole involte “portare a conoscenza i grandi investimenti infrastrutturali previsti in questi Paesi, così da avviare un percorso strutturato di conoscenza, posizionamento e internazionalizzazione delle nostre imprese, preparandole a cogliere concrete opportunità di sviluppo nei nuovi mercati”. L’on. Rubano porterà anche la testimonianza, con lettera del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, “sul ruolo e l’impegno del Governo non solo verso la ricostruzione ucraina, ma anche verso le nuove direttrici del Piano Mattei, nella consapevolezza che il Mezzogiorno può essere davvero una leva per rafforzare la proiezione internazionale del nostro Paese”.