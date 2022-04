Ucraina, ecco i contributi per l’accoglienza: avviso pubblico per enti e associazioni

E’ online l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’accoglienza diffusa della popolazione ucraina in fuga dalla guerra: enti e realtà associative che operano nell’accoglienza potranno candidarsi e accedere ai contributi per offrire alloggio, vitto, beni e servizi di prima necessita’, accompagnamento all’integrazione e per la gestione amministrativa dell’accoglienza, a seguito di convenzioni da stipulare con il Dipartimento, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Conferenza delle Regioni e l’Anci. L’accoglienza diffusa è uno dei due percorsi individuati dal governo per l’assistenza agli ucraini in fuga dalla guerra. L’altro, il contributo di sostentamento, prevede un contributo di 300 euro per ogni cittadino ucraino in possesso della protezione temporanea, e di 150 euro per ogni minore. E’ possibile aderire alla manifestazione di interesse entro le ore 18.00 del 22 aprile attraverso la piattaforma https://avvisiebandi-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it. Per informazioni e chiarimenti relativi all’avviso, è possibile scrivere a avvisiebandi@protezionecivile.it.