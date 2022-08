Ucraina, Erdogan a Leopoli. Via al vertice con Zelensky e con Il segretario Onu Guterres

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e’ arrivato a Leopoli per un incontro con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Lo rende noto Anadolu. Prima di un colloquio con Zelensky dove verranno affrontate le relazioni bilaterali Ankara-Kiev, Erdogan deporra’ una corona di fiori al cimitero storico di Lychakiv. Dopo il bilaterale tra i presidenti di Turchia e Ucraina, Guterres avra’ un incontro trilaterale con Erdogan e Zelensky e successivamente e’ prevista una conferenza stampa congiunta. Si tratta del primo faccia a faccia tra Erdogan e Zelensky da quando la Russia ha invaso l’Ucraina.

Nella delegazione che accompagna il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nella missione in Ucraina viaggia anche Haluk Bayraktar, amministratore delegato dell’azienda che produce i droni TB2, una delle armi in dotazione all’esercito ucraino contro le truppe russe. I droni sono cosi’ celebri che gli ucraini hanno dedicato loro anche una canzone, un coro da stadio e innumerevoli video per le perdite che questi velivoli hanno inflitto all’esercito di Mosca. Bayraktar viaggia con cinque ministri e altri alti funzionari che accompagnano il leader di Ankara nella visita, nell’ambito della quale e’ previsto oggi un vertice con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nella citta’ di Leopoli. Secondo la stampa turca, Erdogan atterrera’ all’aeroporto di Rzeszow in Polonia per proseguire su strada fino a Leopoli, dove deporra’ una corona di fiori al cimitero-museo di Lychakiv, prima di incontrare Zelensky. Si tratta della prima visita nel Paese da parte del leader turco dall’inizio della guerra, una visita che non a caso arriva a meno di due settimane dal viaggio in Russia di Erdogan, che lo scorso 5 agosto ha incontrato a Sochi il presidente russo, Vladimir Putin. L’ennesima dimostrazione della strategia dell’equilibrio seguita dalla Turchia sin dall’inizio della crisi, Erdogan non ha abbandonato del tutto l’obiettivo di favorire il dialogo tra Mosca e Kiev nella speranza di giungere a un cessate il fuoco. Al momento, azzerate le speranze di imbastire un negoziato, Erdogan punta sul buon andamento dell’accordo per il passaggio del grano attraverso il Mar Nero. Accordo raggiunto grazie alla mediazione di Turchia e Onu dopo due mesi di trattative. A poco meno di un mese dalla firma, l’intesa ha permesso la partenza di quasi un milione di tonnellate di grano bloccato nei porti ucraini.

Erdogan visitera’ anche il porto di Odessa con Guterres, con cui poi volera’ a Istanbul. Se l’accordo terra’ fino alla fine allora Erdogan ripartira’ alla carica per un negoziato tra le parti, al momento pero’ l’attenzione del leader turco e’ sul faccia a faccia con Zelensky. I due discuteranno le relazioni bilaterali tra i due Paesi “a livello strategico”. Per Erdogan e’ importante mantenere le relazioni e dialogare con Kiev dopo il doppio incontro con Putin (19 luglio a Teheran e 5 agosto a Sochi), mostrarsi neutrale (una linea che piace alla maggioranza dei turchi) e preservare gli interessi commerciali del proprio Paese in un momento di grande difficolta’ economica. Il presidente turco ha definito “illegale e ingiustificabile” l’attacco russo in Ucraina, ha chiuso il passaggio di navi militari negli stretti di cui ha controllo e ha negato lo spazio aereo ai voli militari russi diretti in Siria. La presenza nella delegazione di Bayraktar riporta l’attenzione sul ruolo della Turchia nelle forniture di armi all’Ucraina. Negli scorsi giorni l’ambasciata ucraina ad Ankara ha reso noto che Kiev ha acquistato dalla Turchia i blindati Kirpi. Lo stesso Haluk, il cui fratello Selcuk e’ ingegnere capo della Baykar e ha sposato la figlia minore di Erdogan, ha di recente annunciato il progetto di aprire un centro di produzione dei nuovi droni Akinci su suolo ucraino. Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha reso noto che dall’inizio della guerra Kiev ha ricevuto circa 50 droni militari, mentre all’inizio del conflitto erano 20 i velivoli in dotazione dell’esercito di Kiev che dal 2014 li utilizza nel Donbass. Baykar non pubblica i dati sulle vendite e cosi’ il governo turco, che non manca di ricordare che la Baykar e’ un’azienda privata indipendente dalla politica estera turca. Tuttavia in base a quanto reso noto dai media, dall’inizio del conflitto Kiev ha acquistato altri 16 droni, 3 li ha regalati all’Ucraina la stessa Baykar e altri sono giunti nell’ambito di campagne di raccolta fondi internazionali promosse da diversi Paesi. Gia’ decisivi in Libia e Azerbaigian, i Bayraktar TB2 costano 5 milioni di dollari l’uno, un sesto dei Predator made in Usa. Se la Bayraktar aprira’ davvero un centro di produzione in Ucraina “diventera’ immediatamente un obiettivo per la demilitarizzazione dell’Ucraina”, ha gia’ avvertito il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov.