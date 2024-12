Ucraina, evento di degustazione a Kiev

Grazie a questa rete di collaborazioni, le attività della Settimana riflettono l’impegno italiano nel promuovere valori universali attraverso la cultura gastronomica, rafforzando i legami tra i due Paesi.

La IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa dall’Ambasciata d’Italia in Ucraina, si è aperta a Kyïv con un evento di degustazione dedicato ai professionisti del settore HoReCa (alberghi, ristoranti e bar) e ai rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata.L’iniziativa ha celebrato la qualità e la versatilità dei prodotti italiani, mettendo in risalto la Dieta Mediterranea come simbolo di eccellenza, salute e sostenibilità.“Questo evento non è solo una celebrazione culinaria, ma un tributo a quegli imprenditori italiani che, con coraggio e determinazione, hanno scelto di essere presenti, di investire e di credere nella forza della collaborazione, anche in tempi difficili. È un gesto che supera il valore economico, diventando una testimonianza concreta di amicizia e sostegno reciproco”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano Carlo Formosa.La Settimana proseguirà con una serie di eventi modulati sulla base delle diverse categorie di utenti cui ci si rivolge.Nelle prossime giornate, l’Ambasciata organizzerà una masterclass formativa di due giorni rivolta a professionisti del settore ristorativo colpiti dalla guerra e sfollati: guidati dagli chef italiani Stefano Canosci e Veronica Massa, i partecipanti esploreranno tecniche culinarie, ricette tradizionali e strategie di sostenibilità nell’ambito di un’opportunità che vuole rappresentare un simbolo della resilienza e della forza del legame tra Italia e Ucraina.L’Ambasciata promuoverà poi in una scuola l’evento “Crescere con Gusto”, che coinvolgerà 100 bambini in laboratori interattivi ed educativi. L’iniziativa sarà incentrata sulla Dieta Mediterranea come modello nutrizionale ideale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla stagionalità delle materie prime.La Settimana si concluderà con un evento al Centro Educativo e Riabilitativo n. 21, dedicato ai minori orfani e sfollati provenienti da città colpite dal conflitto, come Bakhmut, Zaporizhzhia, Kherson e Kramatorsk. La giornata offrirà un’esperienza di condivisione e serenità, attraverso laboratori culinari e attività creative che celebreranno i principi della Dieta Mediterranea.“Non celebriamo solo il cibo, ma anche i valori di solidarietà e condivisione che la cucina italiana rappresenta”, ha dichiarato l’amb. Formosa.Tutte le iniziative della Settimana sono rese possibili grazie alla preziosa collaborazione con numerosi partner italiani e ucraini: la Nunziatura Apostolica a Kyïv, l’Associazione Communitas Toscana, Agugiaro&Figna Molini, Coldiretti Arezzo, la Cooperativa Kairos, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, l’Association of Culinary Workers of Ukraine, l’organizzazione sociale HoReCa Angels, MHP, l’Istituto Scientifico per lo Sviluppo di Kyïv, beneficiando anche del prezioso contributo della violinista Marna Fumarola.