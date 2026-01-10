Ucraina, Fazzolari: Mario Draghi può essere l’inviato speciale Ue

Roma, 10 gen. (askanews) – L’ex premier già presidente di Bce e Governatore di Bankitalia Mario Draghi può essere l’inviato speciale della Ue in Ucraina auspicato ieri dalla premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa annuale, in appoggio alla riapertura del dialogo Ue-Russia venuta dal presidente francese Emanuel Macron. “Sì, se fosse per noi, sì”, risponde al Foglio.it su Draghi inviato speciale Ue per l’Ucraina con appoggio Meloni, Macron, von der Leyen il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fdi Giovanbattista Fazzolari

“Credo sia il momento in cui anche la Ue parli con la Russia. Penso – ha risposto ieri Meloni sulla guerra in Ucraina- che su questo Macron abbia ragione. Ma se l’Europa decide di parlare solo con una delle due parti in campo temo che il contributo sia limitato. Il problema è chi deve farlo. Sono favorevole all’indicazione di un inviato speciale della Ue sull’Ucraina”.