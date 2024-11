Ucraina, filo diretto con l’Abruzzo

L’intensificazione della cooperazione interregionale rimane tra le priorità dell’Ambasciata. Dopotutto, è nella dimensione regionale che si cristallizzano i contatti interpersonali e la cooperazione efficace. A tal fine, oggi l’Ambasciatore d’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk ha visitato il 5 Novembre 2024 la Regione Abruzzo e ha avuto incontri proficui con i suoi vertici, in particolare con il Presidente Marco Marsilio.

Le parti hanno discusso le possibilità di realizzare progetti comuni in ambito culturale, educativo e umanitario, nonché di stabilire relazioni di partenariato con una delle regioni ucraine. I piani per il prossimo futuro prevedono l’avvio di contatti diretti con una delle regioni ucraine, l’individuazione di aree prioritarie di cooperazione e il coinvolgimento di aziende abruzzesi, che hanno una vasta esperienza nella ricostruzione della regione dopo i terremoti del 2009 e del 2016, a partecipare alla Ukraine Recovery Conference 2025 e a realizzare i progetti specifici per la ricostruzione d’Ucraina.