Ucraina, first lady Zelenska: Se non fermiamo Putin, nessun posto sicuro al mondo

“Io testimonio e dico al mondo: la guerra in Ucraina non è una guerra “da qualche parte là fuori. Questa è una guerra in Europa, vicino ai confini dell’Ue. L’Ucraina sta fermando la forza che potrebbe entrare in modo aggressivo nelle vostre città domani con il pretesto di salvare i civili“. Lo ha scritto in una lettera aperta su Facebook la first lady ucraina Olena Zelenska. “Se non fermiamo Putin, che minaccia di iniziare una guerra nucleare, non ci sarà un posto sicuro al mondo per nessuno di noi”, ha aggiunto.