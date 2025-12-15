Ucraina, fonti italiane: confermare la coesione Ue-Usa-Kiev

Milano, 15 dic. (askanews) – Confermare la coesione tra europei, ucraini e americani per consolidare il processo negoziale avviato con la mediazione americana. È questo l’obiettivo – riferiscono fonti italiane – del vertice di questa sera a Berlino, cui parteciperà la presidente del Consiglio insieme a numerosi leader europei (Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia), al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a rappresentanti degli Stati Uniti e dei vertici della Ue e della Nato per discutere del processo di pace per Kiev.

Le stesse fonti spiegano che è in corso di definizione un quadro composto da un piano per la pace, accompagnato da credibili e robuste garanzie di sicurezza e da una prospettiva di medio-lungo termine per la ricostruzione e la rinascita economica dell’Ucraina. Si tratta di temi che investono anche interessi vitali dell’Europa e per questo motivo l’Italia ha partecipato attivamente alle riunioni preparatorie di questi due giorni, a livello di National security advisor, a cui ha preso parte Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico della presidente del Consiglio. Le riunioni, che si sono svolte ieri sera e questa mattina, hanno previsto sia un coordinamento tra Stati europei, sia un incontro con il team negoziale ucraino e i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner.