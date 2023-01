Ucraina, Germania: “Ok se Polonia manda tank Leopard a Kiev”

(Adnkronos) – La Germania non si opporrà all’eventuale invio di carri armati Leopard 2 dalla Polonia all’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock all’emittente francese LCI. La Germania, produttrice dei tank, deve autorizzare il trasferimento dei mezzi dal paese acquirente – nel caso specifico la Polonia – all’Ucraina, impegnata da quasi un anno nella guerra contro la Russia.

“La domanda non ci è stata posta. Se ci venisse chiesto, non ci metteremmo di traverso”, le parole del ministro. Quindi la Germania non si opporrebbe all’invio dei tank? “Avete capito bene”, il chiarimento di Baerbock. “Abbiamo regole, relative ai cosiddetti controlli sull’utilizzo finale. Armi destinate al combattimento possono essere prodotte, trasportate e commercializzate solo con l’autorizzazione del governo federale”, spiega il ministro. La decisione finale spetta al cancelliere Olaf Scholz. Il tema è stato al centro del recente vertice di Ramstein, dove si sono riuniti i ministri della Difesa dei paesi che sostengono Kiev.