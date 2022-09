Fino ad ora “è stato possibile congelare 14 miliardi di euro agli oligarchi russi”: lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia Didier Reyners al Forum Ambrosetti, aggiungendo che ci sono “sei stati membri in cui si sta raggiungendo il 90%” mentre “abbiamo sollecitato 4” in cui i sequestri non sono ancora sufficienti.