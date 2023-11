Ucraina, gli Usa annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari

Il Segretario della Difesa Austin ha incontrato a Kiev il presidente Zelensky

Kiev, 20 nov. (askanews) – Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 100 milioni di dollari: lo ha reso noto il Segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, in visita a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.Zelensky da parte sua ha reso noto che i colloqui con Austin hanno riguardato gli sviluppi sul terreno, la situazione nel Mar Nero e i corridoi per l’esportazione del grano ucraino.”Il messaggio che le porto oggi, signor Presidente – ha detto Austin – è che gli Stati Uniti d’America sono con lei, resteremo con lei per tutto il lungo periodo”.