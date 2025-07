Ucraina, Gruppo contatto per Difesa: potenziare aiuti militari a Kiev

Healey e Pistorius: serve un urgente rafforzamento

Roma, 21 lug. (askanews) – Il ministro della Difesa britannico John Healey e il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius hanno presieduto una riunione virtuale del Gruppo di contatto per la Difesa dell’Ucraina in cui hanno espresso mostrando il loro sostegno al potenziamento del supporto militare a Kiev.”Insieme dobbiamo fermare questa macchina da guerra, unendoci per sostenere l’Ucraina con tutte le nostre forze”, ha dichiarato Pistorius. “Ciò richiede un urgente rafforzamento della difesa aerea ucraina – ha sottolineato – la Germania fornirà ulteriori sistemi di difesa aerea e le munizioni tanto necessarie”. Inoltre, “contribuirà a fornire i cinque sistemi patriot così necessari, il più rapidamente possibile”.”Da parte nostra, il Regno Unito ha promesso più di 4,5 miliardi di sterline in aiuti militari all’Ucraina quest’anno, il livello più alto mai raggiunto, e continuiamo a mantenere questa promessa, compresi 700 milioni di sterline in proiettili d’artiglieria, razzi a lunga gittata e missili da difesa, di cui 150 milioni consegnati negli ultimi due mesi” ha affermato Healey, aggiungendo che “il Regno Unito ha fornito quasi 50.000 droni all’Ucraina, contribuendo a mantenere il nostro impegno di decuplicare il numero quest’anno”.E Denys Shmyhal, ministro della Difesa dell’Ucraina ha affermato: “Il Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina rimane la piattaforma chiave per coordinare l’assistenza militare internazionale all’Ucraina. Oggi voglio cogliere questa opportunità per fare appello a voi, ai nostri partner e alleati per un ulteriore sostegno”.