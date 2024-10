Ucraina, Harris esclude incontro bilaterale con Putin: senza Kiev no

Roma, 8 ott. (askanews) – In uno scambio sul futuro dell’Ucraina, la candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris, intervistata nello speciale elettorale in prima serata di 60 Minutes della CBS, ha categoricamente escluso un incontro bilaterale con Putin per discutere di come porre fine alla guerra senza coinvolgere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: “Senza l’Ucraina? No”, ha detto Harris.

Harris ha anche nuovamente messo in guardia su cosa potrebbe accadere se Trump fosse in carica: “Se fosse presidente Donald Trump, Putin sarebbe seduto a Kiev in questo momento. Lui dice, ‘oh, può finirla il primo giorno.’ Sapete cosa significa. Si tratta della resa”.